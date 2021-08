“Mi mancavano i tuoi post”, Ludovica Pagani il body si spegne proprio lì, davanzale sporgente: sontuosa – FOTO

Ludovica Pagani pubblica una foto su Instagram che manda in tilt tutti i suoi fans, con il fiato corto: “vento” di passione per lei…

Dopo tanti mesi a questa parte anche la splendida giornalista, Ludovica Pagani è salita in cattedra con la sua monumentale bellezza.

La soubrette televisiva, ex inviata di Sportitalia ha ottenuto delle modifiche da un punto di vista personale e professionale, negli ultimi mesi.

Poco prima che la sua estate iniziasse asd infiammare i cuori degli appassionati, come è solita fare, Ludovica si è trasferita a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo per motivi di studio.

Mentre la sua vita si evolve, l’antagonista principale di Diletta Leotta non perde di vista i suoi obiettivi alla moda. Di tanto in tanto, l’ex inviata delle trasmissioni calcistiche e grande appassionata delle squadre di Serie A si mette in mostra con il suo charme e la sua raffinata eleganza, posando per diversi calendari di bellezza

Ludovica Pagani, il ritorno su Instagram a grandi livelli: che spettacolo

