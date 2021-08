Marianna Vertola regina del calciomercato: scollatura da capogiro in onda -FOTO

Marianna Vertola dopo le vacanze torna a far impazzire gli appassionati di calcio in tv, il calciomercato con lei è seducente.

Un solo pensiero, per tutti gli appassionati di calcio, dopo il rientro dalle vacanze. Non il ritorno al lavoro, ma l’ultima settimana di calciomercato. Tutti col fiato sospeso, per gli ultimi acquisti delle squadre di Serie A, per capire chi avrà le carte in regola per puntare allo scudetto.

Un discorso che vale anche per Marianna Vertola. La 24enne partenopea, classe 1997, sarà infatti tra coloro che ci accompagneranno alla scoperta delle ultime trattative.

Volto femminile della trasmissione di calciomercato di ‘Sportitalia’, insieme a Michele Criscitiello ogni sera è pronta a raccontare le ultime evoluzioni di mercato e tutti i dietro le quinte.

Un ritorno al lavoro in grande stile, per lei, che pure, come dicevamo, come tutti si è concessa alcuni giorni di mare e di relax. Non saranno in pochi ad aver notato, su Instagram, i suoi scatti seducenti in costume.

Sul web, Marianna inizia a farsi strada, grazie al suo fascino non comune, che le sta progressivamente portando in dote una discreta mole di followers. Sono in 346mila, attualmente, i suoi fan sul popolare social network, una cifra destinata a salire notevolmente.

Marianna Vertola, primo piano da impazzire: curve che fanno sognare

Tornata in studio, Marianna sfoggia grande professionalità, come si compete ad un volto importante della tv, ma anche il consueto fascino irresistibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna vertola (@mariannavertola)

Il suo ritorno in studio è stato bagnato da un post su Instagram che la immortala in un abito davvero seducente, che esalta la sua eleganza e i suoi punti di forza.

Sguardo magnetico e che non ammette repliche, in aggiunta a una scollatura prorompente che attira l’attenzione dei telespettatori, almeno quanto le trame di calciomercato.

Siamo sicuri che in molti seguiranno la sua trasmissione non soltanto per essere aggiornati sulle ultime notizie, ma anche per ammirarla e perdersi nella sua aura seducente.