“Matrimonio a prima vista”, la curiosità di scoprire quali sono le coppie che hanno deciso di stare insieme è tanta e allora cos’aspetti? Scorri in basso.

“Matrimonio a prima vista” è un programma televisivo trasmesso in Italia e molto apprezzato dal pubblico. Inizialmente è stato mandato in onda su Sky, successivamente sul digitale terrestre, TV8, Discovery ed ora Real Time.

Il format del programma si basa su quello danese “Married at First Sight”, da moltissimi anni trasmesso in Australia, America e Regno Unito. In ogni stagione sei concorrenti che non si conoscono tra di loro vengono accoppiati tra di loro per formare tre coppie, tutti si conosceranno il giorno del matrimonio.

L’abbinamento delle coppie è studiato da un team di esperti che valuta ogni concorrente in base alla personalità, il carattere, le ambizioni, le relazioni sociali e sessuali, dopo il fatidico si le coppie verranno seguite per 5 settimane, entro 6 mesi possono decidere se stare insieme o divorziare.

In Italia come stanno le cose? Quali sono le coppie che stanno ancora insieme?

E’ stata trasmessa su Discovery+ la puntata più attesa del programma televisivo, quella dove si scopre quali coppie hanno deciso di stare insieme e quali hanno deciso di divorziare dopo un breve viaggio nei sentimenti e di convivenza.

I colpi di scena come sempre non sono mancati. Martina e Davide avevano fatto ben sperare , durante la luna di miele era scappato anche qualche bacio, ma la routine quotidiana ha inciso parecchio sul loro rapporto. Lui molto entusiasta lei al contrario chiusa e riservata, si sentiva soffocare per cui la situazione non faceva per lei. I due hanno deciso di restituire le fedi.

Manuel Felici e Dalila Cantagallo hanno fatto sognare tutti ad occhi aperti, sia il pubblico che la produzione erano convinti che la passione sbocciata dall’oggi al domani potesse far funzionare le cose, la routine quotidiana anche qui non ha funzionato. La ragazza inoltre è stata assalita da un dubbio, era convinta che lui fosse interessato più al matrimonio in se per se che a lei come persona. Anche ui purtroppo non c’è stato nulla da fare e le fedi sono state restituite.

Sergio Capozzi e Jessica Gregorio inizialmente erano due persone scostanti, incerte, impaurite. Nel viaggio di nozze le cose sono cambiate ed hanno trovato un loro equilibrio. Loro sono gli unici a stare ancora insieme.