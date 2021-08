Michela Persico in cucina con il figlio, prepara delle cose deliziose – FOTO

La bella giornalista, Michela Persico ha condiviso una serie di foto in cucina con indosso un mini abito, che sensualità

Michela Persico fa impazzire il web con la foto in cucina mentre prepara la cena alla sua famiglia. Indossa un mini abito di jeans scuro mentre cucina una torta al cioccolato. Insieme a lei c’è qualcuno di molto speciale, il piccolo Tommaso nato qualche mese fa. Nella didascalia infatti la Persico scrive:”Riprende il campionato e riprendono le ricette del weekend, ma quest’anno con un cuoco d’eccezione. E quale dolcetto avremo cucinato?”.

Michela Persico personaggio amato e criticato

La giornalista Michela Persico è un personaggio molto amato ma anche tanto criticato. Sui social è seguita da 699 mila persone. Tuttavia non tutte la amano. Viene spesso criticata per la sua volontà di mettersi sempre in mostra in ogni occasione, persino quando gioca con suo figlio. Gli utenti la criticano quando cucina perché indossa mini abiti succinti. Alcuni commentano scrivendo:”Anche io cucino vestito così di solito”, “Proprio l’abbigliamento giusto per cucinare..ma vai a cagare”. Ma le cattiverie aumentano sempre di più con commenti sgradevoli e che colpiscono il corpo della bella influencer:”Evviva la plastica”, “Un piccolo hobbit”.

Insomma le cattiverie certo non mancano sotto i post della Persico, spesso anche lei si sfoga nelle stories domandandosi come possono venire in mente alle persone certe cose. Ad esempio molti l’accusano di fotografare i piatti e non mangiarli. Gli insulti tuttavia non rimangono limitati a lei ma colpiscono anche il compagno, Daniele Rugani giocatore della Juventus:”Vabbè il bidone di tuo marito dove lo spediscono quest’anno o rimane a Torino seduto 9 mesi nelle sedie Sofà dello stadium”. Non è facile far fronte a commenti così negativi, ma la Persico sorride sempre alla faccia di che le vuole male.

Dopo la fine delle vacanze estive è tornata a Torino dove vive con il compagno e il figlio. Rugani ha rincominciato il campionato e perciò le vacanze sono definitivamente finite anche per la Persico. Torna a casa e fa la mamma a tempo pieno. Ha promesso però ai suoi followers qualche novità lavorative importanti. Staremo a vedere cosa succederà!