Martina Colombari diverte i fan con una foto unica e curiosa, il web impazzisce e il post è già virale. I dettagli

Passano gli anni ma Martina Colombari sembra sempre la stessa, quella ragazza che nel 1991 divenne Miss Italia e conquistò il cuore degli italiani. Oggi è una donna straordinaria, moglie, mamma e attrice meravigliosa. Si è sposata nel 2004 con l’ex calciatore Alessandro Costacurta ed insieme hanno un figlio di sedici anni.

I fan la ammirano e la seguono anche sui social dove ultimamente è molto attiva e condivide con loro scatti mozzafiato. Da sola o in compagnia, a lavoro o nel tempo libero è sempre uno splendore.

GUARDA QUI>>>“Mi mancavano i tuoi post”, Ludovica Pagani il body si spegne proprio lì, davanzale sporgente: sontuosa – FOTO

Martina Colombari: doccia gelata, bikini strepitoso – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

GUARDA QUI>>>Flavio Briatore ed Elisabetta Gragoraci: ritorno di fiamma? La FOTO inequivocabile

All’età di quarantasei anni sfoggia un fisico fuori dagli schemi, nelle ultime foto dove appare in vacanza è ancora più bella. Costume intero, bikini, abiti da sera e scatti di prima mattina, per Martina Colombari il tempo sembra essersi fermato a quell’ormai lontano 1991.

Il segreto per mantenersi in forma? Sedute di allenamento giornaliere e una sana alimentazione. L’attrice riccionese sembra essere una delle poche a non essersi ritoccata.

L’ultimo post è molto divertente e allo stesso tempo accattivante, l’attrice riccionese è intenta a farsi una doccia al mare ma a quanto pare l’acqua è gelata e la sua faccia dice tutto.

“The caption is yours…” che starebbe a significare “La didascalia è tua” facendo riferimento allo scatto che ha lasciato fantasticare i fan che immediatamente hanno lasciato commenti e like.

“Patrimonio genetico” è il primo della lunga lista, “Fisico pazzesco” aggiunge qualcun altro. E poi ancora: “Thebody” e un altro scrive: “E’ ghiacciata”.

Sono in tanti a sperare che la Colombari possa fare ritorno in televisione, è da tanto, infatti, che non si vede e il pubblico la attende. Quale saranno i suoi prossimi progetti? Non ci resta che attendere qualche dettaglio.