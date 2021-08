Paola Iezzi non riesce a trattenersi e su Instagram fa impazzire i fan con scatti bollenti e mai visti prima d’ora

Da sempre conosciuta grazie al duo Paola e Chiara, una coppia che ha fatto emozionare generazioni intere con la loro musica. Poi la decisione di separarsi, ognuno ha preso strade diverse e Paola Iezzi è diventata una star della televisione e del web.

Conduttrice di “Nord sud ovest est – Tormentoni on the road”, poi l’apparizione nel film Ti amo troppo per dirtelo. Oggi è una diva dei social dove condivide con i fan scatti mozzafiato.

GUARDA QUI>>Dramma in un appartamento: uomo ritrovato morto in bagno dalla moglie

Paola Iezzi, fuori tutto: una rivelazione per il web – FOTO

PER SCOPRIRLO VAI SU SUCCESSIVO