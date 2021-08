Qual è la spesa media annua per il caffè? La cifra che gli italiani sono disposti a spendere per la bevanda più amata

Lo riportano i dati Istat rilasciati nel 2018: gli italiani, mensilmente, spendono all’incirca 462 euro per acquistare le bevande e gli alimenti che fanno parte della dieta di ciascuna famiglia. La carne, tra le pietanze, risulta essere la più ricercata, seguita da cereali, vegetali, latticini e formaggi. Nell’ambito delle bibite, non può mancare l’amatissimo caffè, la bevanda che ormai conclude i pasti principali degli italiani, e che viene al contempo consumata al mattino, durante la colazione, oppure durante le occasioni di convivialità. Ma qual è la spesa media che gli italiani sono disposti a sostenere, annualmente, per acquistare il caffè? La cifra vi sorprenderà.

Quanto spendono in media gli italiani per il caffè? La cifra vi sorprenderà

Il caffè è indubbiamente la bevanda che gli italiani percepiscono maggiormente come elemento distintivo e caratterizzante della cultura nazionale. Nonostante Napoli sia unanimemente considerata la patria del caffè, in realtà l’arrivo di questa bevanda in Europa è da ricollegarsi al Regno di Sicilia e all’isola di Malta. Fu proprio grazie agli scambi commerciali con i siciliani che la città partenopea conobbe e perfezionò tutte le tecniche per l’estrazione del caffè.

Quest’ultimo è ormai parte integrante delle abitudini alimentari degli italiani. Oltre ad essere consumato al mattino, in occasione della colazione, il caffè, spesso e volentieri, conclude i pasti principali ed accompagna le persone anche durante i momenti di convivialità, a prescindere dall’orario in cui si svolgono. Secondo le nostre stime, annualmente, gli italiani sono disposti a spendere una media di 260 euro per il caffè. Una cifra non da poco e che, se suddivisa mensilmente, corrisponde a poco più di 21 euro.

Il consumo di caffè per ogni italiano, in media, consisterebbe in circa quattro porzioni al giorno, due consumate fuori casa e due consumate a casa. A fronte di questi dati, è chiaro che il caffè rappresenta una bevanda imprescindibile ed immancabile sulla tavola degli italiani.