Tyler è stato uno dei protagonisti di The Vampire Diaries: oggi l’attore che lo interpretava ha 36 anni ed è molto seguito sul suo profilo di Instagram

The Vampire Diaries è stata una delle serie tv più seguite della scorsa generazione. Cominciata nel 2009, andava in onda due stagioni all’anno con un episodio a settimana. I protagonisti della serie erano Stefan e Damon, due fratelli trasformati in vampiri quando erano molto giovani. Dopo più di un secolo e mezzo, le loro strade si incrociano ancora una volta grazie all’incontro con Elena Gilbert, ragazza che si ritrovano a contendersi proprio come era già successo con quella che li aveva trasformati.

The Vampire Diaries, vi ricordate Tyler? Oggi ha 36 anni

Tra i tanti personaggi della serie c’era Tyler Smallwood, che da semplice compagno di scuola di Elena, finisce per diventare uno dei protagonisti principali. Tyler ha una storia molto importante con Caroline Forbes, da semplice relazione adolescenziale, diventa qualcosa di davvero molto importante. Così tanto che per molto tempo Caroline si ritrova divisa tra lui e Klaus, uno dei vampiri originali della serie. Alla fine Klaus decide di lasciarla andare, dicendole che se Tyler è stato il suo primo amore, lui ha tutte le intenzioni di essere l’ultimo. Caroline però non rimane con Tyler ma si sposa con Stefan, l’ex fidanzato della sua migliore amica Elena. Stefan però intanto è diventato umano, quindi il loro matrimonio è destinato ad avere una data di scadenza.

Michael Trevino, l’attore che lo interpretava, ha 36 anni. Si è fatto crescere la barba e la sua vita sta proseguendo a gonfie vele: dagli scatti che pubblica sui social, sembra più sereno e felice che mai.