Tragedia per un ventinovenne: muore dopo il ricovero in ospedale

Uno studente di 29 anni, Giovanni Gaeta, è morto improvvisamente dopo un ricovero in ospedale. A nulla sono serviti i tentativi per rianimarlo

E’ morto, a soli 29 anni, lo studente Giovanni Gaeta originario di Giugliano, in Campania. Il giovane era stato ricoverato qualche giorno fa a causa dei dolori lancinanti alla testa divenuti ormai insostenibili. Lo studente si era sentito male mentre lavorava al cinema e, per questo, si era recato presso l’ospedale di Santa Maria della Pietà, a Nola.

Oggi però la tragedia: Giovanni, già trasportato all’ospedale del Mare, a Ponticelli, è morto improvvisamente per cause ancora da stabilire con certezza. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Lascia nello sgomento l’intera comunità, oltre ai suoi famigliari che stamane hanno appreso la tremenda notizia.

Ha lasciato tutti sgomenti la notizia della morte dello studente Giovanni Gaeta che, a soli 29 anni, è morto improvvisamente per cause ancora da stabilire con certezza. La tragedia, che ha colpito i famigliari e gli amici, ha fatto il giro della comunità e sui social si susseguono numerose le manifestazioni di cordoglio.

Giovanni si era recato nei giorni scorsi all’ospedale di Santa Maria della Pietà, a Nola. Accusava un forte mal di testa che lo ha colto mentre lavorava al cinema, una delle sue grandi passioni. In seguito, è stato trasferito all’ospedale del Mare dove, però, stamane ha perso la vita nonostante i tentativi messi in atto per salvarlo.

I medici sono così stati costretti a comunicare ai famigliari del ragazzo la triste notizia: Giovanni Gaeta è morto stroncato da quella che probabilmente è stata un’emorragia cerebrale ma sarà l’autopsia eseguita sul corpo dello studente a poterlo confermare senza alcun dubbio.

Stando alle numerose testimonianze rilasciate, il giovane, brillante studente di architettura e con molteplici passioni, lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo conoscevano.