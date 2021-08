“Uomini e Donne”, Gemma Galgani si è rifatta il seno – FOTO

Uomini e Donne è pronto a tornare, ma non solo lui: Gemma Galgani è pronta a sorprendere i telespettatori anche quest’anno con una incredibile novità

Uomini e Donne sta per tornare. Dopo diverse settimane di stop, il programma si prepara a tante novità. Proprio negli ultimi giorni sono stati scelti i nuovi tronisti, mentre il trono over prosegue con importanti novità per i nostri protagonisti che durante quest’estate si sono visti oppure lasciati. Ma, come al solito, la persona che più si sta preparando a sorprendere i telespettatori è lei: la dama torinese Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si è rifatta il seno

Gemma sono oramai dieci anni che è nel programma di Maria De Filippi, con la speranza di trovare l’amore. In tutto questo tempo è uscita con diversi uomini ma non è mai riuscita a trovare qualcuno per la vita. Dopo l’ultimo anno deludente che ha vissuto, Gemma si sta preparando a questa nuova stagione e ha intenzione di farlo nel migliore dei modi. Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale Nuovo, ha svelato in copertina nel suo prossimo numero che Gemma si è rifatta il seno. Questo è il motivo per cui nelle ultime settimane non si è mai fatta vedere sui social, probabilmente ha trascorso molti giorni in ospedale per prepararsi a questo enorme cambiamento. Sarà certamente curiosa la reazione di Tina Cipollari, che da anni la prende in giro per essersi fatta rifare i denti in un programma un po’ di tempo fa.

In attesa di questo inizio di stagione, non ci resta fare altro che attendere: oramai mancano davvero pochissimi giorni e tutto ripartirà come prima!