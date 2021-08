“Più ti guardo, più sei bella”. Veronica Gentili, la giornalista “Controcorrente”: il fascino è servito – FOTO

Veronica Gentili. La giornalista al timone di “Stasera Italia” e “Controcorrente” appare in gran forma su Instagram. Grandi novità in arrivo per lei

“Un’attricetta prestata al giornalismo” – così Vittorio Feltri definì tempo fa la conduttrice di “Stasera Italia” e “Controcorrente” Veronica Gentili. L’uomo faceva riferimento agli esordi della carriera della professionista televisiva.

Classe 1982, è figlia della pittrice Netta Vespignani e di un dirigente Rai. Diplomatasi all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma debuttò ottenendo un ruolo nel lungometraggio del 1999 “Come te nessuno mai”, sotto la direzione di uno dei registi più acclamati del cinema italiano contemporaneo, Gabriele Muccino.

Veronica Gentili: la regina del giornalismo di Rete Quattro

Il passaggio al giornalismo arrivò in seguito grazie al lavoro svolto il “Fatto Quotidiano”. La querelle con Feltri, iniziata nel 2018, ha animato anche l’estate 2021. Il 9 agosto scorso ha scritto su Twitter: “Veronica Gentili è simpatica come una zanzara tigre sullo scroto”.

La giornalista romana sicuramente non godrà del favore del fondatore di “Libero” ma il pubblico, invece, sembra garantirle il suo. I commenti di plauso sui canali social ufficiali sono inequivocabili, così come i risultati dei programmi di cui è al timone, “Stasera Italia” e “Controcorrente”. Grande novità in arrivo per lei.

Da quanto annunciato dalla stessa Veronica Gentili sui social network, sarà al comando di un terzo talk show, in prime time su Italia Uno. Si tratta di “Buoni o cattivi”: grande opportunità per la talentuosa giornalista che va a impreziosire le fila dell’informazione su un’altra rete Mediaset.

Non rinuncerà a pubblicare, come di consueto, i suoi scatti meravigliosi del dietro le quinte dei suoi programmi da un balcone (sempre lo stesso) ormai conosciutissimo dai suoi fan, che fa da sfondo alle immagini di presentazione dei suoi outfit.

L’ultimo post su Instagram la vede in un attillato tubino color salmone, che dona perfettamente con ambratura della sua pelle, baciata dal sole. Saldali a tacco alto, capelli lunghi, corvini, lasciati sciolti e una didascalia: “Con aria sognante, vi comunico che nella realtà stasera c’è ‘Controcorrente’ e che io vi aspetto lì…”

“Più ti guardo, più sei bella” – commenta qualcuno. “Presente” – replica qualcun altro. L’ appuntamento è sempre lunedì in prima serata su Rete Quattro.