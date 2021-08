“Bellissima” Veronica Peparini strepitosa in alta quota, unica – FOTO

Veronica Peparini è ancora in vacanza e si gode gli ultimi giorni di relax e tranquillità prima di tornare in sala, spunta una foto

Le vacanze stanno per terminare, si torna a lavoro e si spera in un anno migliore più vicino alla normalità. La televisione sta aggiornando i palinsesti e manca sempre meno all’inizio della nuova stagione.

C’è chi si gode gli ultimi giorni di relax e condivide su Instagram alcuni momenti, tra questi c’è Veronica Peparini. L’insegnante di ballo della scuola di “Amici” è ancora in vacanza e pubblica un foto mozzafiato.

Veronica Peparini: outfit sportivo e sorriso in alta quota – FOTO

La ballerina sta trascorrendo le vacanze al fresco, precisamente è sul Lago Maggiore e e si gode un panorama unico e mozzafiato. Dopo aver pubblicato il volo dell’angelo provato insieme al suo fidanzato, la Peparini ha postato altri scatti.

Nell’ultimo post appare molto sensuale, si trova in alta quota ed è circondata da un’atmosfera incantevole, all’insegna del relax, pace e tranquillità. Pantaloni corti e top nero, marsupio e capelli sciolti e una posa accattivante hanno conquistato i fan che non hanno perso occasione di lasciare un commento o un like.

“Si soffre molto per il poco che ci manca e sistemiamo poco il molto che abbiamo. William Shakespeare” Scrive sotto alla foto la ballerina. Ed è subito pioggia di like e messaggi come: “Bellissima” e poi ancora: “Bello scatto” e qualcun altro lascia baci, cuori e applausi per Veronica.

I fan, che su Instagram crescono ogni giorno, non vedono l’ora di rivederla seduta dietro alla scrivania della scuola di “Amici”.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, la Peparini è pronta a tornare in pista con molte novità e tante emozioni da regalare al pubblico che la segue con passione e ammirazione. Chissà con chi farà coppia nella prossima stagione? Manca sempre meno e tra poco usciranno allo scoperto ulteriori dettagli.