Alba Parietti è la solita sfacciata, incurante delle opinioni si mostra nuda e cruda, senza nulla, così come mamma l’ha fatta. La sfida viene accettata dal web che si scatena.

Alba Parietti è una donna molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, forte caratterialmente e dominante fisicamente, si è imposta tra i vip con le unghie e con i denti, conquistandosi un posto in vetta alle celebrità.

Nessuno lo direbbe ma Alba ha 60 anni, anche se ne dimostra 20 di meno, il suo fisico perfetto fa ancora sognare milioni di italiani. Nasce a Torino e termina la sua carriera scolastica con il conseguimento del diploma, nel 1980 inizia a lavorare per delle emittenti televisive del Piemonte, 3 anni più tardi arriva la notorietà sulle reti Rai.

Debutta con il programma “Galassia 2”, da quel momento il palcoscenico diventa la sua casa, Alba canta, balla, recita, presenta, è sempre all’altezza della situazione non deludendo mai le aspettative.

Negli ultimi anni l’abbiamo vista in veste di opinionista in diversi programmi e da Influencer su Instagram, infatti la showgirl è seguita da 456 mila follower.

Alba sfida i fan che di buon grado accettato e si scatenano

Alba è una donna che ha sempre fatto valere le sue idee, il suo carattere l’ha contraddistinta in più occasioni così come il suo corpo perfetto desiderato da milioni di fan. Il suo sedere tonico, le gambe lunghe e perfette, il ventre piatto, il seno sodo, fanno di lei una delle donne più perfette della televisione.

La showgirl è stata accusata diverse volte di postare foto ritoccate e che nella realtà non sia così perfetta, stufa di questi commenti ha deciso di postare una foto senza filtri, nuda e cruda così come mamma l’ha fatta.

In molti si sono ricreduti, “Complimenti sei stupenda. Il resto è noia” risponde una fan, “Ho la tua età e non so quantificare l’invidia che provo…chapeau” commenta un’altra donna.

Alba senza pensarci su due volte ha un’altra volta dato uno schiaffo morale a tutte quelle persone che non hanno creduto nelle sue qualità.