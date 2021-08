La bella influencer Alice Basso ha condiviso una foto su instagram mentre è seduta su una ringhiera immersa nel verde

Alice Basso è bellissima e sensuale su instagram nel suo ultimo scatto, che la ritrae seduta su una ringhiera di legno in mezzo al verde. Indossa un paio di shorts, sneakers bianche e una canotta verde che evidenzia il suo seno prosperoso. Nella didascalia scrive:”Mio marito mi ha chiesto se andiamo in bici anche tutto l’inverno. Ecco la mia faccia”. Non sembra dunque contenta della proposta di suo marito. D’altronde d’inverno fa freddo per andare in bici.

Alice Basso si fa bionda ed è bellissima

L’influencer ha condiviso una foto su instagram dove appare con un cambio look notevole. I capelli sono diventati biondissimi, che spettacolo. Le stanno molto bene. In molti commentano:”Caspita sei bellissima”, “Bionda subito”,”A Morgan e a te stessa al naturale. Secondo me staresti benissimo, ancora più bella che scura”. In realtà però l’influencer non si è davvero tinta i capelli, ha usato un app per alterare il suo colore. Voleva forse vedere la reazione dei fan al cambiamento. Ma ormai la conoscono bene e sanno che ama troppo il nero per diventare bionda, anche se le sta molto bene.

Suo figlio Morgan è biondissimo e infatti nella didascalia scherzando ha scritto:“Volevo assomigliare a Morgan”. Da qualche giorno la Basso ha festeggiato 11 anni insieme a suo marito, e per l’occasione ha scritto una dedica dolcissima: “11 anni. Eppure se chiudo gli occhi, vedo ancora quel bar, i nostri 2 caffè, io seduta sulle tue ginocchia e tu che non capivi, non toglievi gli occhiali da sole ma non mi toglievi gli occhi di dosso. Il tutto condito da qualcosa che non riuscivamo a descrivere. Era il nostro primo incontro eppure io sentivo di averti ritrovato. Ci siamo ritrovati. Chissà dove ci eravamo lasciati a metà, in quale vita. Io e te come una favola”.

Una dedica davvero bellissima per suo marito e i loro 11 anni insieme. Hanno avuto anche due splendidi bambini, Brando e Morgan di cui l’influencer parla spesso. Al momento si trovano a Jesolo in vacanza e per quanto è bellissimo il posto la Basso si lamenta della gente che in strada non guarda sia in macchina che sui monopattini o in bici, causando poi incidenti.