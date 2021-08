Antonella Elia come una diva di Hollywood. Continua la sua estate bollente: sono tutti pazzi di lei

Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione del “Grande Fratello Vip” ma senza Antonella Elia. Come sappiamo l’opinionista è stata sostituita anche se la sua partecipazione in studio di certo non è passata inosservata. Le sue critiche ed i suoi battibecchi hanno lasciato il segno.

Nel mentre però lei si gode l’estate e porta avanti la sua relazione con Pietro Delle Piane. Che i due arrivino finalmente all’altare? Qualche giorno fa la Elia ha pubblicato uno scatto abbracciata al suo lui con un velo in testa. Ma più che la foto ha fatto scattare la curiosità il commento: “Il velo c’è..L’anello secondo voi arriva o non arriva?” ha chiesto Antonella ai suoi follower. Fiori d’arancio prossimamente? Il suo fedele pubblico aspetta con trepidazione.

Antonella Elia e la sua estate meravigliosa: le FOTO al vento

