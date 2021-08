Il cast di “Ballando con le Stelle” continua a catturare l’attenzione. Tra nomi della prossima edizione spunta anche quello di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi pronta a scendere in pista? Secondo i rumors la conduttrice romana potrebbe essere tra i volti della prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, in onda su Rai Uno il prossimo ottobre.

48 anni, fisico da urlo, l’ex conduttrice de “Le Iene” sembra che sia in trattativa per prendere parte al format di ballo con cui passerebbe all’emittente di Stato.

Lo scorso giugno la conduttrice ha detto infatti addio a Mediaset dopo 25 anni, scelta che ha sorpreso tutti e sembra essere determinata da motivazioni personali e riflessioni legate alla sua carriera.

“Ballando con le Stelle”, il cast prende forma: la partecipazione di Alessia Marcuzzi

I rumors sulla partecipazione di Alessia Marcuzzi alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle” si sono diffusi a macchia d’olio. La conduttrice potrebbe infatti essere tra i protagonisti della nuova stagione del programma di Milly Carlucci, amatissimo dal pubblico.

Dalla presentazione di reality show di successo del calibro de “Il Grande Fratello” e “Tempation Island”, questa volta Alessia sarebbe tra i concorrenti, sfidandosi a colpi di ballo. Dalle indiscrezioni non è emerso se la Marcuzzi sarà una presenza fissa o una ballerina solo per una notte e non è stata ufficializzata ancora la sua partecipazione.

In questi mesi innumerevoli le voci sui nomi dei possibili volti del format di Milly che debutterà il prossimo 16 ottobre in prima serata. Da Morgan a Federico Fashion Style, a Fabio Galante a Sabina Guzzani, tante le ipotesi su chi scenderà in pista in questa edizione che durerà 10 puntate e sarà composta da tredici coppie.

Mentre il cast prende forma, nelle scorse settimane è arrivata la conferma invece dell’addio di uno storico pilastro del programma.

Si tratta di Raimondo Todaro, maestro di ballo che ha partecipato al format dal 2005, il cui abbandono ha lasciato tutti senza fiato compresa la padrona di casa.