“Beautiful”, anticipazioni puntata 25 agosto: la richiesta di Steffy

Beautiful, anticipazioni 25 agosto: dopo aver parlato con Thomas, Steffy si convnce a fare una richiesta a Finn.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge scappare da Shauna dopo aver scoperto di averla sposata mentre era ubriaco. Il Forrester non è ancora sicuro dei suoi sentimenti per lei e una parte di lui vorrebbe tornare da Brooke. Steffy gli ha suggerito di chiedere l’annullamento del matrimonio e lo stilista, dopo una breve esitazione, ha chiesto a Carter di preparare i documenti. Nel frattempo le condizioni di Steffy continuano a peggiorare. Thomas, preoccupato per il malessere della sorella, le ha consigliato di chiedere al dottor Finnegan delle medicine più forti dei semplici antidolorifici da banco.

Leggi anche -> Era Draco Malfoy in “Harry Potter”. Oggi ha 33 anni ed è cambiato tantissimo – FOTO

Beautiful, anticipazioni 25 agosto: Quinn contatta Bill

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni americane: ritorno di fiamma per Donna ed Eric? L’indiscrezione

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy deciderà di seguire il consiglio di Thomas e contatterà l dottor Finnegan. Il medico sarà felice di ricevere una telefonata da parte sua: tra i due c’è un’innegabile attrazione. Nel frattempo Ridge cercherà di riconquistare Brooke. Lo stilista è sempre più convinto a voler chiedere l’annullamento del matrimonio con Shauna e tornare dall’ex moglie.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Quinn continuerà a giocare sporco. La Fuller ha un nuovo asso nella manica. Sfruttando la loro conoscenza di vecchia data, la moglie di Eric si rivolgerà a Bill e lo spingerà a provarci nuovamente con Brooke. Se tra lui e la Logan dovesse nascere nuovamente qualcosa, Shauna sarebbe finalmente libera di cominciare la sua nuova vita insieme a Ridge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da B&B (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda oggi, mercoledì 25 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.