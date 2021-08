Belen Rodriguez pubblica con costanza post spettacolari sui social network: l’argentina, nell’ultimo scatto, è immersa tra la natura e sfodera un outfit pazzesco.

Belen sta vivendo un periodo un grande periodo della sua vita: la storia con Antonio Spinalbese non poteva andare meglio e lo scorso mese è nata la loro figlia Luna Marì. L’argentina è in grande spolvero e sta facendo sognare i suoi seguaci condividendo contenuti da applausi e post strepitosi.

La nativa di Buenos Aires, anche in questa giornata di fine agosto, ha dimostrato il perché è considerata una delle donne più sexy del pianeta. La 36enne è tra la natura e sfodera un outfit da brividi che mette in risalto anche gli angoli più nascosti del suo corpo da arresto cardiaco. Inutile dire che la fotografia ha già inanellato numeri esagerati, collezionando ben 50mila likes.

Belen felice tra la natura, il décolleté esplode: che outfit!

Belen, dopo un periodo di pausa dovuto dalla gravidanza, è tornata a postare con grande costanza contenuti a dir poco spettacolari. L’argentina è in uno stato di forma pazzesco nonostante abbia vissuto – a suo stesso dire- nove mesi complicati prima della nascita di Luna Marì.

Nella foto apparsa su Instagram, la nostra amata showgirl è comodamente immersa tra la natura, in un fantastico prato. Il vestito da lei indossato è una meraviglia: le gambe sono quasi totalmente scoperte mentre il suo décolleté esce praticamente di fuori e manda in subbuglio il suo bacino d’utenza. Qualche follower utilizza anche un linguaggio colorato per descriverla. “Che bella gn***a”, si legge.

