“Brave and Beautiful” anticipazioni 26 agosto: Tashin non perdona Suhan

Brave and Beautiful è la serie tv turca più seguita del momento: le anticipazioni del prossimo episodio ci rivelano che Suhan prova a riavvicinarsi a suo padre

Domani andrà in onda il penultimo episodio della settimana di Brave and Beautiful, la serie tv turca che sta appassionando milioni di telespettatori ogni giorno su Canale Cinque. Fugen ha davvero molta paura per il sono delle sirene e teme che sia successo qualcosa a Cesur, non sarebbe la prima volta che il ragazzo si mette nei guai. Riesce a tranquillizzarsi solo quando suo figlio rientra a casa sano e salvo.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Un incendio scoppia all’improvviso alla tenuta dei Korludag, ma per fortuna Bulent, Sirin, Kemal, Tashin e Korhan alla fine riescono a domarlo. Tutti pensano che sia stato Cesur a causare l’incidente. Suhan intanto si precipita a casa, ma Tashin non la perdona: le scelte che ha fatto la ragazza di recente l’hanno allontanata da suo padre. Per questa occasione, Korhan chiede a sua sorella di convincere Cesur a rinunciare alla sua vendetta verso il padre di Suhan. Nella, invece, grazie ad una sua amica che lavora alle poste, capisce che la lettera che non è mai arrivata a Cesur era stata mandata direttamente dal carcere. La donna ne parla subito a Cesur, che inizia a pensare che sia stato Turan.

Suhan invece comincia a pensare che il padre di Cesur si sia tolto la vita, e che questa sia la spiegazione a tutte le cose che non le tornano. Motivo per cui con l’aiuto di Sirin e Reyhan, va in segreto in soffitta a rovistare tra le cose di sua madre.