Calciomercato: bomba in chiusura, il Milan privato del giocatore più forte

Emergono novità in merito al calciomercato del Milan che hanno lasciato tutti senza fiato. La squadra potrebbe dire addio a un pilastro della sua formazione.

Il Milan dirà addio a un calciatore incredibile per la prossima stagione? Secondo i rumors nell’ambito del calciomercato estivo la squadra potrebbe perdere uno dei suoi assi nella manica. Si tratta del centrocampista Franck Kessié, classe 1996, originario dell’Ouragahio.

Al Milan dal 2017, il contratto del calciatore è in scadenza e se sulle prime sembrava essere in via di rinnovo, è emerso come stiano avanzando con estrema lentezza le operazioni di negoziazione.

Solo trenta giorni fa Kessié, mentre si trovava a Tokyo per le Olimpiadi, aveva rivelato il desiderio di continuare a indossare la maglia del Milan. Una volta ritornato in Italia pertanto avrebbe voluto firmare il rinnovo con i rossoneri. Ma così sembra che non sia stato e che la situazione sia ancora da definire.

Milan: Kessiè posizione in bilico, quello scenario inaspettato

Il calciomercato del Milan sta catturando i tifosi in questi ultimi giorni di chiusura. Tra sorprese e colpi di scena, in particolare a stupire tutti è la notizia di un possibile addio al centrocampista Franck Kessié, il cui contratto in scadenza non è stato ancora rinnovato.

A puntare gli occhi sul calciatore è stato il Tottenham. Sembra che la società inglese abbia avanzato una proposta al manager di Franck, George Atangana, del valore di ben 8milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026 e una cospicua commissione per il suo operato.

Per ora i rossoneri avrebbero invece proposto sul tavolo nemmeno 6milioni di euro netti a stagione. Il futuro di Kessiè è in bilico e bisognerà attendere per scoprire se il giocatore abbondonerà la rosa di Pioli per dare il via a un nuovo corso della sua carriera.

Certo è che i rossoneri tenteranno di aggiudicarsi il rinnovo del contratto del campione fino all’ultimo.