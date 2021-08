“Frequenza cardiaca elevata”. Claudia Ruggeri, bomba sensuale, scatena le palpitazioni dei fan: unica – FOTO

Claudia Ruggeri. La Miss di “Avanti un Altro” raggiunge un importante traguardo su Instagram. Svelato il suo prossimo obiettivo: tanto duro lavoro

Capelli corvini, intensi occhi scuri, forme burrose, un viso perfetto e un fascino dirompente. Sono queste le carte vincenti che hanno portato alla fama la modella e showgirl Claudia Ruggeri.

Classe 1983, originaria di Roma, ha un passato nel fashion system ma è stata la televisione ad attrarre principalmente il suo interesse. Ha esordito nello show “Chiambretti C’è” ma si annovera anche un ruolo minore nel film di Carlo Verdone “L’amore è bello finché dura”. Proprio su quest’ultimo argomento è tornata a parlare tramite Instagram Stories rispondendo alla domanda di un fan. Della sua esperienza cinematografica ha detto: “Ricordo la mia giovane età, ricordo il tutto con tenerezza, la mia felicità e l’onore di aver lavorato con Carlo Verdone e Laura Morante in quella splendida esperienza”.

A chi le chiede se le piacerebbe tornare a far cinema risponde con un incoraggiante: “Perché no?”.

GUARDA QUI>>>“C’è chi ha zoomato e chi mente”. Elisa Isoardi sfida le onde: scatti bollenti, in mostra le parti migliori – FOTO

Claudia Ruggeri: dopo “Avanti un altro” svelato il suo prossimo obiettivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

La popolarità disarmante è stata raggiunta da Claudia Ruggeri grazie alla partecipazione ai programmi di Paolo Bonolis, “Ciao Darwin” e il quiz “Avanti un altro!”. Il celebre presentatore è il cognato della procace showgirl. Bonolis è sposato, infatti, con Sonia Bruganelli (prossima opinionista del “Grande Fratello Vip”), la Ruggeri è consorte del fratello di quest’ultima.

Il 24 agosto ha dato prova dell’enorme seguito che sta avendo anche sulle piattaforme digitali. Il contatore sul suo profilo Instagram ha superato la cifra sbalorditiva di 1,2 milioni di follower. Claudia Ruggeri si è detta entusiasta di questa fantastica sorpresa, allegando immagini suggestive delle sue vacanze in Puglia, tra Alberobello e Polignano a Mare.

Il prossimo obiettivo della sua vita, però, non riguarda la sua carriera nello show business. La donna si sta impegnando duramente per raggiungere un traguardo personale significativo: la laurea in Psicologia. Non è facile coordinare insieme studio e lavoro. La Ruggeri ha rivelato di dedicare almeno 5 ore al giorno ai libri, tempo che si moltiplica all’avvicinarsi degli esami.

GUARDA QUI>>>Piera Maggio: per la mamma di Denise Pipitone il lutto più grande

Al momento è ancora in pausa vacanza. Ha già in mente la prossima meta: dal mare alla montagna, si va verso Cortina d’Ampezzo. “Frequenza cardiaca elevata”, commenta un fan sotto una sua foto, rapito dalla sua avvenenza fuori misura.