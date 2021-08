Una siesta “fresca e deliziosa” come il suo apparire: la modella Valentina Vignali sorprende i suoi fan con un momento di golosità in acqua.

La cestista, modella e nota opinionista Mediaset classe 1991, Valentina Vignali, ha scelto il sud della penisola italiana per trascorrere gli ultimi giorni dell’estate. L’ex coinquilina nel corso della sedicesima edizione del “Grande Fratello”, ritrovatasi in quel di Puglia, ovvero nella tipica terra riservata ai Trulli, quanto del buon cibo e delle alternative Maldive salentine, ha saputo dare risalto, e condire di moda e carisma, a molte località sparse per tutto il tallone dell’Italia.

Eppure se la celebre riminese, indiscussa amante dello sport e dei viaggi, ha avuto modo d’essere punzecchiata con una frase d’ammonimento, del tipo: “ma tu fai solo finta di mangiare” sarà poi lei stessa in men che non si dica a smentire prontamente quest’ultimo pregiudizio sul suo conto. Il risultato sarà sensazionale.

Valentina Vignali: “fresca e deliziosa” cannuccia tra le labbra e bikini mozzafiato

