Federica Fontana ha incantato il web con l’ultimo scatto condiviso su Instagram. Subito è boom di like e commenti.

Occhi profondi azzurri, sguardo intenso, bellezza travolgente. Federica Fontana ha conquistato negli anni il pubblico con il suo fascino intramontabile e il suo carisma unico. 44 anni, di Monza, ha esordito come modella per poi debuttare sugli schermi nel ruolo di valletta e di seguito nei panni di conduttrice in famosi programmi sportivi. Oltre alle innumerevoli trasmissioni a cui ha preso parte è nota sul web per la sua attività di blogger con il suo portale “Run Fede Run”, dedicato al mondo del fitness.

Da sempre appassionata di sport, pratica yoga, pilates, corsa e scii e inoltre è una tifosa sfegatata del Milan. Accanto al blog, molto seguito è il suo profilo Instagram che conta 323mila follower in cui posta scatti dalla sua vita privata e lavorativa, accomunati dalla sua bellezza incredibile.

Amatissima dal pubblico, per quanto riguarda la sfera privata è sposata con Felice Rusconi, produttore pubblicitario, con cui ha dato alla luce ai figli Noè e Sofia. Sovente su Instagram posta foto felici al fianco della sua splendida famiglia.

Federica Fontana in costume: il fisico pazzesco incanta il web

