Elenoire Casalegno manda in tilt il web con una foto in bikini dalla prospettiva più audace. Il focus è sul corpo perfetto, curve esagerate: esplosione di sensualità

Classe 1976, tra le showgirl più apprezzate del panorama italiano, Elenoire Casalegno fa parlare di sè da quasi 30 anni, vantando una carriera che non ha mai subito battute d’arresto. Era il ’94 quando esordiva come conduttrice nel celebre programma “Jammin”, dopo il quale riceve altri ruoli degni di nota, come in “Pressing“, “Scherzi a Parte” e “Festivalbar“.

In poco tempo si rivela una grande professionista, molto apprezzata dal pubblico, anche per il carattere forte e diretto, qualità che dimostra come presentatrice e opinionista. Indimenticabile la partecipazione al “Grande Fratello Vip” nel 2016, dove raccoglie molti consensi da parte del pubblico, arrivando in semifinale.

La conduttrice è molto attiva anche sui social, soprattutto su Instagram, dove totalizza il numero di 800 mila followers, che ne ammirano l’intramontabile bellezza. Da sempre considerata un volto “rock” dello spettacolo, all’età di 45 anni si differenzia per la stessa grinta di sempre, ma anche per l’irresistibile sensualità. Lo dimostra in bikini nell’ultimo scatto pubblicato, e la prospettiva è esageratamente audace: fan in estasi.

POTREBBE NTERESSARTI ANCHE –> Antonella Elia, il vento fa alzare la gonna e lei mostra il suo lato più audace: “Favolosa” – FOTO

Elenoire Casalegno, in bikini infiamma il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

POTREBBE NTERESSARTI ANCHE –> “Uomini e Donne”, Gemma Galgani si è rifatta il seno – FOTO

In versione glam, Elenoire Casalegno sfoggia il suo fisico scolpito in bikini, facendo girare la testa agli utenti di Instagram. Seduta sulla spiaggia a gambe incrociate, con il mare che si scorge all’orizzonte sullo sfondo, la conduttrice si mostra in un bikini glitter che ne esalta la silhouette, e la prospettiva non lascia nulla di sfuggito.

I capelli vengono accarezzati dal vento, rivelando tutta la loro lucentezza, e non possono mancare i maxi occhiali da sole, per un effetto “diva” assicurato. Il costume evidenzia il corpo allenato dall’attività fisica, in un tripudio di curve che investono il web di sensualità.

Lo scatto mozzafiato della conduttrice conquista l’apprezzamento dei fan, che non rinunciano a commentarne la bellezza: “Che spettacolo”, “Sei la migliore”, “Visione celestiale”.