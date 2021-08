Oggi la sensualità tocca ufficialmente un nuovo livello: il top animalier sfoggiato da Elettra Lamborghini sarà la chicca più sexy (e aggressive) del nostro guardaroba estivo.

L’indiscussa regina dei look sexy, Elettra Lamborghini, non smette mai di lasciarci a bocca aperta. Dopo averci stupiti con il carisma dimostrato all’Isola dei Famosi, ecco arrivare sul suo profilo ufficiale Instagram uno scatto che lascia folgorati i suoi 6,8milioni di followers.

Elettra doveva esibirsi a Battisti Live con il suo amatissimo Pistolero, ed è proprio per questa occasione che ha selezionato un completo animalier che fa concludere questa Estate 2021 nel modo più cool e provocante possibile.

Non è certo la prima volta che vediamo la cantante di Pem Pem indossare il leopardato, ma questo abbinamento ton sur ton composto da pantalone e top vedo-non-vedo lascia veramente di stucco.

Ancora una volta, l’ereditiera ed influencer dimostra energia, bravura e vena artistica sia nel suo ruolo di cantante, sia come icona di stile. Ed ecco perché noi fashioniste siamo qui ad osservare più da vicino il suo super trendy top animalier dell’Estate 2021.

Elettra Lamborghini e il miglior modo per salutare l’Estate 2021: un top animalier che fa girare la testa (verso chi lo indossa!)

A lezione con Elettra Lamborghini impariamo che il leopardato è un must per le stagioni calde!

Stiamo parlando di una fantasia che conquista il mondo del fashion con le dive del cinema Anni ’30: da Rita Hayworth a Bette Davis e Josephine Baker.

La pelliccia leopardata, nel tempo, è stata sostituita dalle stampe (a dare il via fu Christian Dior nel ’47) al fine di proteggere la specie animale senza far rinunciare la moda al meraviglioso e caratteristico manto a macchie.

Il top che ci presenta Elettra Lamborghini è un capo d’estrema femminilità e sinonimo di piccante seduzione. Lascia immaginare la sensualità tipica della lingerie aggiungendo un tocco di simpatia infantile e animo festivo.

Decisamente originale, questo crop top ha un’apertura sul davanti puramente decorativa che ci dimostra come la regina del twerk abbia preso una tendenza moda 2021 e l’abbia stravolta completamente. E’ proprio vero che le regole sono fatte per essere infrante!

Un modello perfetto per chiunque abbia voglia (e coraggio) di osare: estremamente riadattabile, si presta ad essere oggetto di rivisitazioni e protagonista di tanti abbinamenti diversi. E’ un capo impeccabilmente adeguato per questa stagione, perché coniuga grinta e femminilità restando all’interno di un contesto trendy e non troppo volgare.

Tantissime vip ne stanno già facendo una prima scelta. Sexy è la parola chiave per descriverlo: affiliamo le unghie e prepariamoci a salutare con un roar! questa stagione.