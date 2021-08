Elisabetta Gregoraci non dice mai di no alle feste, soprattutto se queste sono di persone care alle quali vuole moltissimo bene.

L’estate di Elisabetta Gregoraci prosegue senza intoppi e con tantissimo divertimento, ieri una foto che la ritraeva con il suo ex marito Flavio Briatore in barca con il figlio Nathan (nato dalla loro unione) ha scatenato il web. In moltissimi hanno pensato ad un ipotetico ritorno di fiamma ed in tantissimi lo sperano ancora.

Per il momento nulla di ufficiale, dal momento che ne Elisabetta e ne Flavio hanno espresso la loro opinione in merito, non è la prima volta che i due si fanno vedere insieme dopo la separazione, entrambi hanno un rapporto speciale e fanno di tutto per far stare bene Nathan, ormai 11enne.

A parte questo piccolo momento particolare per il gossip tutto procede nella normalità più assoluta ed Elisabetta ha fatto tappa a Soverato (Calabria) per festeggiare con una persona che ama moltissimo.

“Tantissimi auguri nonnina mia: sono 100”

Elisabetta Gregoraci non poteva mancare al compleanno della sua cara nonnina che ha festeggiato 100 anni, le immagini mostrano nonna e nipote che si fotografano e si scambiano teneri baci e abbracci.

La conduttrice è molto legata alla sua famiglia, i valori che le sono stati trasmessi da bambina non sono stati dimenticati. La festa si è tenuta a Soverato (Calabria) erano presenti solo i parenti più stretti anche in vista delle normative anti-covid.

Tutti sono stati felicissimi di riabbracciare Elisabetta che ha avuto un anno davvero difficile e pieno di impegni, l’abbiamo vista sgambettare a destra e a manca tra uno studio televisivo e l’altro e sul palco di “Battiti Live”, l’evento musicale tenutosi in Puglia che ha condotto nel periodo estivo con Alan Palmieri.

La showgirl si è riposata abbastanza, è ora di rientrare a casa ed affrontare un nuovo anno televisivo ancora più ricco e sicuramente soddisfacente.

Elisabetta è sempre stata all’altezza di ogni situazione, non ha mai deluso le aspettative e siamo certi che mai lo farà.