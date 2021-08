Fantastica Elodie: la cantante sta ottenendo sempre più consensi pubblicando contenuti spaziali sui social network.

Elodie e il suo gruppo di amiche continuano a rilassarsi in Sicilia. La Di Patrizi ha deciso di trascorrere le sue vacanze nell’isola meridionale con (tra le altre) Diletta Leotta e Rossella Fiamingo. Le ragazze, qualche giorno fa, hanno fatto anche una pesante escursione sul vulcano di Catania, l’Etna.

La nativa di Roma, in ogni modo, sta lasciando letteralmente senza fiato i suoi numerosissimi seguaci pubblicando fotografie mostruose sui social network. La 31enne, anche in questa domenica di fine agosto, ha deliziato gli occhi dei suoi ammiratori condividendo un’immagine fenomenale.

Elodie bellissima su Instagram: stories pazzesche

La cantante, lo ricordiamo, dopo essere stata fidanzata con Lele (i due si conobbero durante il programma ‘Amici di Maria De Filippi’) si è legata sentimentalmente a Marracash. La Di Patrizi ha deciso di rilassarsi alcuni giorni con le sue amiche. In questi giorni ha infuocato letteralmente Instagram con contenuti bollenti in cui era presente anche Diletta Leotta. Qualche giorno fa è stato il compleanno della giornalista siciliana e anche la cantante ha indossato un bellissimo outfit per l’occasione.

Quest’oggi, invece, la romana ha pubblicato una fotografia incantevole tra le sue stories di Instagram. L’artista ha sfoderato il suo sorriso meraviglioso e ha di fatto ghiacciato il sangue dei suoi ammiratori con il suo sguardo profondo. La classe 1990 è una bomba seducente e continua a non avere rivali su Instagram. Fare un giro nel suo profilo è un’esperienza più unica che rara.

La cantante nata a Roma, qualche giorno fa, ha regalato una perla ai suoi seguaci condividendo una fotografia in cui era immersa con la natura indossando un bikini striminzito che mise in evidenza le sue forme spettacolari.