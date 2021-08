Allo show televisivo “L’Eredità” stanno cambiando un po’ di cose. In anteprima abbiamo carpito delle indiscrezioni, scopri di cosa si tratta.

Sarà una stagione televisiva decisamente ricca di colpi di scena, iniziamo con quelli dello show televisivo “L’Eredità”, un programma in onda sulle reti Rai molto apprezzato dal pubblico italiano.

Il quiz show sarà sempre condotto dal mitico Flavio Insinna su Rai 1, tutte le sere, tutti non vedono l’ora di ricominciare la nuova stagione 2021/22, tanto lavoro è stato fatto e tanto ne sarà fatto per rendere un prodotto sempre perfetto al pubblico.

Quest’anno le novità non mancheranno e le indiscrezioni iniziano a circolare.

Le professoresse faranno le valige, addio a Federica Calemme e Daisy Mancini

Stando a quanto riportato dai colleghi di Nuovo Tv, sembrerebbe che due professoresse siano pronte a fare le valige, i motivi non sono ancora noti ma quest’anno vedremo solo Sara Arfaoui e Ginevra Pisani.

Sara e Ginevra non vestiranno più i soliti panni ma avranno dei nuovi ruoli, i dettagli non si conoscono ma di sicuro non saranno più vallette. Si vocifera che questi cambiamenti incideranno moltissimo sul programma, che tornerà in onda il 27 settembre con al timone Flavio Insinna (per il terzo anno consecutivo).

Il meccanismo del quiz dovrebbe restare invariato: Gli abbinamenti, L’una o l’altra, I fantastici quattro, La parola, Il Triello, 2 passi dalla ghigliottina e La ghigliottina. Tutti i passaggi per aggiudicarsi il montepremi.

Sara e Ginevra sono due ragazze che il pubblico ama particolarmente, simpatici, divertenti e professionali hanno conquistato veramente tutti. Sarà un piacere ed una fortuna rivederle a settembre sul piccolo schermo, faranno compagnia a milioni di italiani che si preparano ad affrontare l’autunno.

Per il momento queste dovrebbero essere le notizie certe dell’ultim’ora, ma tutto potrebbe nuovamente cambiare e se ne potrebbero vedere delle belle. Tutti non aspettano altro che potersi rilassare guardando lo show televisivo, reso anche divertente con l’aiuto di Insinna, inizialmente criticato ma poi decisamente apprezzato.

Settembre è vicino e tra poco più di un mese la televisione riprenderà i suoi normali palinsesti.