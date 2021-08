Federica Pellegrini davvero non resiste, deve per forza abbracciarlo altrimenti la giornata non inizia per il verso giusto. Bellissimi.

Dopo l’addio al nuoto a livello agonistico durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, Federica Pellegrini si è presa del tempo per se stessa. Ha riordinato le emozioni, ha visto quali saranno i progetti futuri nel breve e nel lungo termine, è andata in vacanza a rilassarsi.

Federica ha vissuto un’estate davvero particolare, da una parte la malinconia per aver concluso brillantemente un percorso e dall’altra la voglia di ricominciarne un altro diverso. Per la stagione televisiva 2021/22 vedremo Federica impegnata in moltissimi programmi televisivi ed in moltissimi altri progetti.

Nel frattempo si gode gli ultimi istanti di relax con un amico davvero speciale che non può fare a meno di coccolare.

La divina coccola Cesare, un piccolo cucciolo di bulldog francese

Federica non può fare a meno di coccolare Cesare, un cucciolo di bulldog francese. Il piccoletto, tutto cioccia e felicità, le morde il mento mentre sono sdraiati sul divano. Gli scatti hanno scatenato i follower di Federica, che su Instagram sono 1,5 milioni.

Le immagini tenerissime hanno fatto guadagnare all’ex nuotatrice tantissimi cuoricini, non è possibile resistere a tanta dolcezza e gli amici virtuali di Federica lo sanno bene. “Siete bellissimi” risponde un fan alle foto, “Cesare è un piccolo birbante, si vede dagli occhietti” risponde qualcun altro.

Ironicamente Federica scrive come didascalia: “Buono il mio mento?!”, proprio a sottolineare il momento di coccole e di dolore, Cesare con i suoi piccoli dentini affilati si sta divertendo mordicchiando la campionessa mondiale.

Cesare a parte il periodo che sta vivendo Federica è davvero unico, nelle foto appare serena, rilassata, è sicura di se e del fatto che il suo fidanzato ed ex allenatore Matteo Giunta la supporterà e sosterrà in ogni passo.

Ed a proposito di passo, sembrerebbe che i due piccioncini siano in procinto di fare il grande passo verso l’altare, per ora è ancora un ipotesi ma nella vita mai dire mai.