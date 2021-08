L’ultimo coming out della conduttrice Vanessa Incontrada è un esempio da prendere a braccetto, o ancor meglio “una vera fortuna”.

Se di primo acchito qualcuno potrebbe osar dire “tante volte ti sembra di avere una grande amicizia ma col tempo ti accorgi che appena possono ti girano le spalle…“, Vanessa Incontrada è colei che può ben smentire tale supposizione. Ad oggi l’attrice e conduttrice ispanica, classe 1978, attende già di rappresentare, assieme all’attore e sceneggiatore Alessandro Siani, nonché importante simbolo della comicità partenopea contemporanea, quella realtà che si affaccia con sempre più imminenza. Visto il sopraggiungere della fine delle vacanze estive, verso la nuova stagione di “Striscia La Notizia“.

Eppure, oltre a questa già inattesa novità e grande sorpresa per i fan dell’ex conduttrice di “Zelig“, trasmissione nata alla fine degli anni ’90 ed ancora in auge, vissuta al fianco per diverse attualità all’irreprensibile energia dell’attore, cabarettista, e giustappunto conduttore Claudio Bisio. Ma, tralasciando per un momento l’iconico protagonista di “Benvenuti Al Sud”, vediamo di ingrandire la lente d’ingrandimento su quella che si prospetta stamattina come una questione di “puro amore”. Quanto su quella che è per certo la “vera fortuna” di Vanessa.

Vanessa Incontrada, “una vera fortuna”: l’amante giusta dura per sempre FOTO

