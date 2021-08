“C’è un po’ di FOTO nel Photoshop”, haters scatenati contro Barbara D’Urso. E’ incontenibile

Barbara D’Urso continua a pubblicare scatti che generano delle reazioni contrastanti: il pubblico si divide e gli haters non mancano di criticarla

Barbara D’Urso sembra aver accolto i cambiamenti dei palinsesti Mediaset con grande serenità. La conduttrice, il 6 settembre, tornerà ad intrattenere i telespettatori di Canale Cinque con lo storico programma “Pomeriggio 5”, nonostante la struttura del format sia stata completamente stravolta. Meno spazio al gossip e al trash, più momenti di informazione e di cronaca: le direttive di Pier Silvio Berlusconi non ammettono repliche. La presentatrice, in attesa di tornare in tv, continua a lasciarsi immortalare in spiaggia, fiera delle proprie forme. Anche l’ultimo scatto non ha mancato di dividere i followers.

“C’è un po’ di FOTO nel Photoshop”, haters scatenati contro Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, a fronte dei cambiamenti in atto all’interno del gruppo Mediaset, non si è minimamente scomposta. La conduttrice, dando prova della sua dedizione al lavoro, ha accettato che Pier Silvio Berlusconi togliesse spazio ai suoi programmi senza battere ciglio. Al posto di “Domenica Live”, infatti, i telespettatori di Canale Cinque potranno seguire il secondo appuntamento settimanale di “Verissimo”, condotto dall’amata Silvia Toffanin. Alla D’Urso non resta che concentrare tutte le proprie forze su “Pomeriggio 5”, l’unica trasmissione che riaprirà i battenti a settembre.

La conduttrice, che pur ha dovuto affrontare delle grandi batoste, si mostra sempre raggiante e in forma sui social. L’ultimo post da lei condiviso, in particolare, ha seminato il panico fra gli utenti. La D’Urso è distesa sul bagnasciuga come una vera sirena, con le gambe immerse nell’acqua e la testa appoggiata sulla sabbia. Il suo davanzale esplosivo, valorizzato dal costume a triangolo, cattura inevitabilmente le attenzioni. Nei commenti, i seguaci della conduttrice si sono scatenati. Oltre ad una valanga di complimenti, sono arrivate anche moltissime critiche nei confronti di Barbara.

“C’è un po’ di foto in questo Photoshop…” – ha osservato, sarcastico, un utente, a cui altri si sono immediatamente accodati – “Lascia il posto alle 30enni“, “Filtri a gogo“. Al netto delle critiche, la foto della D’Urso ha conquistato ben 12mila likes.