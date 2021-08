Gabriella Pession annuncia la grande notizia e i fan non sono più nella pelle: progetti in arrivo? Tutti i dettagli

Gabriella Pession è un’attrice di fama internazionale conosciuta da tutti per aver lavorato a fianco di Leonardo Pieraccioni in Fuochi d’artificio nel 1997. Un esordio che l’ha portata poi ad avere ruoli in Orgoglio, Capri, Rossella, La porta rossa.

Molto attiva su Instagram, non perde occasione di pubblicare foto e video di alcuni momenti della sua giornata. Di origine statunitense, trascorre la sua vita tra l’Italia e gli Stati Uniti.

GUARDA QUI>>>“C’è chi ha zoomato e chi mente”. Elisa Isoardi sfida le onde: scatti bollenti, in mostra le parti migliori – FOTO

Gabriella Pession in costume: una dea – FOTO

PER SCOPRIRLO VAI SU SUCCESSIVO