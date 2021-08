Levante ha folgorato il web con l’ultimo post condiviso su Instagram. La sua bellezza è travolgente, i fan sono senza fiato.

Talento da vendere, voce unica, fascino irresistibile. Levante ha conquistato negli anni i fan grazie alla sua musica e alla sua bellezza mozzafiato attestandosi tra le cantanti più apprezzate in Italia. Classe 1987, di Catalgirone, ma di adozione torinese, l’artista siciliana ha debuttato con il singolo “Alfonso” per poi approdare a “X Factor” nei panni di giudice e al “Festival di Sanremo” nel 2020.

Durante questi mesi estivi è impegnata in un tour che l’ha vista esibirsi a Catania, a Lecce, a Forte dei Marmi e ieri a Udine. Oltre che per i suoi traguardi musicali, l’artista è nota anche per il suo debutto nel mondo della letteratura che l’ha vista approdare nelle librerie con tre romanzi.

A tutto questo si unisce una grande notorietà sul web dove il suo profilo Instagram è seguito da ben 886mila follower incanti dagli incredibili scatti condivisi. Da momenti sul palco ad attimi della sua quotidianità, tutte le foto hanno come minimo comune denominatore la bellezza dell’artista. Fisico statuario, sguardo profondo, il suo fascino travolge il pubblico che interagisce sotto ogni suo post, come nel caso dell’ultimo contenuto irresistibile apparso sul suo feed.

Levante: la bellezza folgora i fan

