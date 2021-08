“Grande Fratello Vip”, un’ex gieffina a Katia Ricciarelli: “Sarà diversa”

Katia Ricciarelli è pronta a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia e qualcuno non perde occasione di dire la sua sulla scelta di Signorini

Katia Ricciarelli sarà una delle concorrenti del “Grande fratello vip”, Alfonso Signorini l’ha scelta per la prossima edizione che inizierà in autunno. E’ la prima volta che la cantante partecipa ad un reality del genere e non mancheranno sorprese in questa nuova esperienza.

Ad annunciare la notizia è stata proprio la diretta interessata che in un’intervista a Chi ha fatto delle dichiarazioni al riguardo. Nello stesso numero, anche un’ex gieffina ha voluto affrontare l’argomento e dire la sua sulla partecipazione della Ricciarelli.

Katia Ricciarelli al Gf, il parere della Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, anche lei intervistata nello stesso numero di Chi, ha espresso il suo parere riguardo all’entrata nella casa più spiata d’Italia di Katia Ricciarelli.

“Sulla sua scelta penso che conti, come nel mio caso, la conduzione di Alfonso Signorini, che sa approfondire i risvolti umani dei concorrenti”.

E poi ha aggiunto: “Le dico solo di godersi questa esperienza: sarà diversa da tutte quelle che ha fatto prima e la porterà nel cuore, nel bene e nel male…”.

Poi ha ricordato la sua di esperienza, un’avventura straordinaria che le ha fatto conquistare i telespettatori grazie alla sua semplicità e bontà all’interno della casa.

“Avevo tutto da perdere, perché ero già famosa…Volevo semplicemente che il pubblico mi conoscesse per quello che sono…”.

Il merito è anche di Alfonso Signorini, il giornalista e conduttore che da anni porta avanti il reality con carisma e originalità.

Il “Grande Fratello Vip” è in arrivo e i fan non vedono l’ora di scoprire ulteriori dettagli sul reality che nell’ultimo anno ha fatto molto parlare ed ha ottenuto risultati straordinari. Chi saranno gli altri concorrenti della prossima edizione? I telespettatori non sono più nella pelle, manca sempre meno.