A poche settimane dall’inizio del Grande Fratello Vip arriva l’annuncio della seconda concorrente ufficiale che entrerà nella casa. Di chi si tratta

Quasi tutto pronto per l’inizio del Grande Fratello Vip che prenderà il via lunedì 13 settembre. Doppio appuntamento settimane per Alfonso Signorini che, affiancato dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, tornerà a intrattenere il pubblico con la sesta edizione della versione vip del reality. Sebbene il cast completo non sia stato ancora ufficializzato -nonostante le numerose indiscrezioni- al nome già annunciato di Katia Ricciarelli se ne aggiunge ora un secondo. Ecco chi sarà la giovane che entrerà nella casa più spiata d’Italia.

Seconda concorrente ufficiale del GF Vip: direttamente da Uomini e Donne arriva lei

Il suo nome circolava sul web ormai da diverso tempo ma arriva solo ora la conferma ufficiale dalla diretta interessata e dagli account ufficiali del reality. A far compagnia a Katia Ricciarelli e ai restanti concorrenti ancora ignoti ci sarà l’ex tronista Sophie Codegoni.

La modella 21enne ha debuttato in televisione nel dating show di Maria De Filippi e ha fatto parlare di sé per i numerosi gossip che l’hanno vista protagonista. Non ha funzionato con Matteo Ranieri, scelto nel corso del programma, con il quale la storia è durata solo un paio di settimane. Poi le voci su alcune frequentazioni, l’ultima inerente a Fabrizio Corona.

Nel corso di un’intervista a Chi è proprio la giovane a chiarire la situazione, descrivendo Corona come una persona alla quale vuole molto bene. “Mi sta aiutando, siamo molto legati e ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme“, dichiara.

Per l’ex tronista arriva ora l’opportunità di farsi conoscere all’interno del Grande Fratello Vip, un’esperienza che ammette di non veder l’ora di vivere. Sophie Codegoni viene descritta come “audace, bellissima, da copertina e sempre al centro del gossip” dagli account social del reality durante l’annuncio ufficiale della sua partecipazione.

Nei prossimi giorni si scopriranno i restanti nomi che andranno a costituire il cast di questa edizione che avrà il duro compito di superare i record della scorsa, terminata solo lo scorso marzo.