Jovanotti: dopo “ansie e paure” dovute alla malattia, arriva la serenità. FOTO

Il cantautore Jovanotti respira una serenità che sa di sale, la buona notizia dopo un provante status di “ansie e paure”.

Il noto cantautore classe 1966, Lorenzo Cherubini, e in arte più semplicemente conosciuto sotto lo pseudonimo di Jovanotti, ha dovuto confrontare la sua riconosciuta ed indispensabile per coloro che si battono per la salvaguardia dei sentimenti autentici, e dunque la vena artistica con una delicata questione di salute.

Come aveva tenuto ad informare direttamente, Teresa Cherubini, la figlia del cantautore nato sotto il segno della Bilancia e sposino del suo grande amore, personificatosi sin dalla sua gioventù in Francesca Valiani, a partire dal 2020 sino al gennaio scorso ha dovuto lottare per un periodo di sette mesi con il linfoma di Hodgkin.

Jovanotti, dopo “ansie e paure” dovute alla malattia: una serenità che sa di sale

Teresa ha infine portato a termine la sua sfida vincendo la malattia. Un traguardo raggiunto con immenso sollievo. In primis per la sua famiglia, quanto per il sempre fedele pubblico dell’amato interprete di poetiche melodie. Proprio una delle sue prime hit, quanto uno dei più simbolici inni alla vita della nostra contemporaneità, trasmessa con le note di “Un Raggio Di Sole“, ad oggi si è tramutato in realtà. Questo dono prezioso sembra aver invaso il cuore del cantautore, che ha voluto manifestare il suo stato d’animo attraverso la pubblicazione di due dolcissime immagini.

“Che il mare sa di sale“, scrive l’autentico Jova sul suo profilo Instagram, servendosi di un hashtag anch’esso blu mare, a coronare gli ultimi due scatti pubblicati in questo 25 agosto sul suo profilo. L’artista romano aveva già raccontato pubblicamente di come Teresa sia “stata pazzesca” nel corso del periodo che ha poi sancito la fine della terapia.

Ad oggi, pronti ad avventurarsi a mare aperto, la felicità è ben rappresentata dal ritratto spenserò di papà e figlia che sorridono di fronte all’obiettivo, Teresa sollevando le mani in simbolo di vittoria, e Jova lì presente a condividere il suo meritatissimo entusiasmo. Dunque: “che le vacanze abbiano inizio!”.