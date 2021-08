Justine Mattera è una donna meravigliosa, la sua perfezione intimorisce, la sua eleganza fa invidia a moltissime donne del mondo dello spettacolo.

Justine Mattera non smette mai di sorprendere i milioni di fan che la seguono su Instagram e non solo, come sempre regala forti emozioni a chi la segue da diversi anni e la considera come un’amica, una di famiglia.

La showgirl ha iniziato la sua carriera televisiva a cavallo tra gli anni 80 e 90, dopo gli studi in America si trasferisce in Italia per approfondire alcune tematiche all’Università ed è proprio in quel periodo che la fortuna ha bussato alla sua porta.

Per mantenersi agli studi ha iniziato a sfilare come modella, poi come fotomodella ed in fine come cubista, in una discoteca venne notata da DJ Joe T. Vannelli che l’aiuta a diventare famosa.

Justine diventa un’artista a tutto tondo, balla, canta, recita, conduce, non delude le aspettative televisive e tutti i produttori la vogliono nei loro show.

Justine è una ventata d’aria fresca, con il suo corpo fa sognare ad occhi aperti

Justine oggi lavora come fotomodella ed influencer su Instagram, è seguita da 504mila follower ed utilizza moltissimo la piattaforma per comunicare con i suoi amici virtuali. Gli ultimi scatti hanno fatto smuovere gli utenti dalla sedia, con un costume colorato Justine posa a bordo vasca in quella che sembra una baita in montagna.

Le sue gambe snelle e perfette si aprono e si chiudono in base alla posa da assumere, ogni accavallamento è un viaggio verso il paradiso, il sogno ad occhi aperti comincia proprio in quel momento.

Tutti i follower sono rimasti senza parole ed una pioggia di cuoricini ha invaso il post della showgirl che sicura delle sue potenzialità non abbassa mai lo sguardo dinanzi all’obiettivo.

Dopo una breve pausa estiva Justine è di nuovo all’opera, pronta per affrontare un nuovo anno ricco di emozioni e pieno di lavoro. Questo è solo un assaggio di quello che ci aspetterà nei mesi a venire.