“Divina” Laura Cremaschi in bikini è celestiale, fan in estasi – FOTO

Le vacanze per Laura Cremaschi stanno per terminare ma la showgirl non perde occasione di pubblicare scatti bollenti in riva al mare

Tutti la conoscono per essere una delle bonas di “Avanti un altro”, Laura Cremaschi è una donna irresistibile e sa come attirare l’attenzione dei fan e del pubblico che la segue anche sui social.

In televisione ha spopolato con il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti e da lì ha conquistato un milione di follower su Instagram con i quali condivide foto e scatti bollenti.

Laura Cremaschi, in bikini infuoca il web – FOTO

“L’estate sta finendo e un anno se ne va” scrive sotto alle ultime foto appena pubblicate. Laura Cremaschi spopola sul web con due scatti afrodisiaci che superano le aspettative dei fan che la seguono.

In bikini di colore bianco, il pezzo sotto è molto sgambato e il pezzo sopra scollato. Indossa poi un cappello e degli occhiali da sole che la rendono ancora più irresistibile. Una foto è a colori, l’altra in bianco e in nero. Ha poi un foulard a fantasia attorno al collo che le scivola lungo i fianchi.

Inutile dire che in un batter d’occhio il post è diventato virale e le sue foto hanno fatto il giro del web. Like e commenti di ogni tipo: “Stupenda” scrive qualcuno, poi ancora “Divina” e qualcuno aggiunge cuori, baci e applausi per la bonas.

Non sappiamo se anche quest’anno farà compagnia ai conduttori Bonolis e Laurenti, né Mediaset né lo staff ha lasciato dichiarazioni al riguardo.

Una cosa è certa: i telespettatori vorrebbero rivederla alle prese con il programma e insieme alle sue colleghe per un’edizione ancora più accattivante e bollente. Con il trio delle meraviglie la trasmissione prende un’altra piega e il pubblico italiano non può proprio farne a meno.