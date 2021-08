Laura D’Amore gioca con le prospettive su Instagram, la foto dall’alto stuzzica i fan. Scollatura profonda e minigonna mozzafiato: outfit super sexy

Soprannominata “la hostess più sexy d’Italia“, Laura D’Amore è ormai un’influencer di successo su Instagram, dove continua ad aumentare il suo seguito. Appassionata di viaggi, l’assistente di volo di origini pugliesi ha dimostrato fin da giovanissima il suo spirito nomade, conseguendo la laurea in marketing e pubblicità a Perugia.

Intraprendente e brillante, sceglie la Polonia come meta del progetto “Erasmus”, il primo di tanti spostamenti. Dopo aver ottenuto la laurea con il massimo dei voti, si trasferisce per un anno nella Repubblica Dominicana, dove svolge il ruolo di insegnate. Hostess per “Alitalia”, ha realizzato il suo sogno viaggiando per professione, aspetto che ha particolarizzato la notorietà riscontrata sui social.

Con oltre 800 mila followers, la modella regala immagini di pura seduzione, in outfit strepitosi che ricevono sempre grandi consensi. L’ultimo post ha ottenuto un boom di like, caratterizzato dal gioco di prospettive che esalta le sue curve: strepitosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> “Ti mangerei tutta”, Wanda Nara seducente in palestra, la tutina fascia ogni angolo del suo corpo – FOTO

Laura D’Amore, seduzione e fascino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Vittoria Puccini, il desiderio ha preso il sopravvento, l’ha fatto all’improvviso – FOTO

Charme e sensualità sono le caratteristiche principali dei look di Laura D’Amore, esaltate al massimo nell’ultimo outfit postato su Instagram. “Prospective” è il titolo dell’immagine che ha lasciato i fan di sasso, scattata dall’alto.

L’attenzione viene catturata dalla scollatura profonda della modella, che indossa un top champagne a spalline sottili, tempestato di brillantini. In abbinamento sceglie la minigonna rosa a ruota in satin, che evidenzia il punto vita con un maxi fiocco, esaltandone la silhouette. I mocassini bianchi a punta conferiscono un tocco di semplicità alla sua eleganza, dosata perfettamente per affascinare e sedurre.

L’acconciatura del lob è realizzata in raffinatissime onde, e non mancano gli accessori ad impreziosire l’effetto chic. Tripudio di curve e gambe favolose, l’assistente di volo sfoggia la sua imponente sensualità, per i fan senza respiro.

“Perfetta”, “Bellissima”, “Sublime”, i commenti dei suoi followers riassumono il potere ammaliante della sua straordinaria bellezza.