“Love is in the Air” anticipazioni 26 agosto: Eda potrebbe andare via

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie tv turca. Eda non vuole restare allo studio senza Efe ma Serkan non vuole che vada via

Siamo giunti già al 64esimo episodio di Love is in the Air, la serie tv turca che sta appassionando innumerevoli telespettatori italiani dall’inizio dell’estate. L’arrivo di un famoso chef sconvolge i piani: il progetto inizialmente pensato per la realizzazione della cucina dell’albergo dei Golf Resort non va più bene. Il progetto dev’essere rivisto alla luce delle modifiche che ha richiesto il famoso e l’esigente cuoco che ha intenzione di cambiare le cose.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Efe è in procinto di partire, ma Eda si trova in difficoltà: visti i recenti e burrascosi sviluppi con Serkan, la dolce fioraia è dell’idea di non voler più restare senza Efe allo studio. Serkan fa di tutto per cambiare le sorti della sua ex fidanzata, perché è ancora innamorato di lei e non sopporta l’idea di perderla. Così decide di prendere in mano la situazione e di intentare causa contro i giornalisti che, non più tardi di una settimana prima, l’hanno stressata al punto tale da provocarle uno dei suoi attacchi di narcolessia. Non è nuova a questi episodi, ma Serkan non si perdona il fatto che sia stato una conseguenza della pressione della stampa. Purtroppo le novità non sono finite qui: Aydan ha fatto una terribile scoperta su suo marito.

Aydan ha scoperto che suo marito l’ha tradita ed è scombussolata per questo: Seyfi chiama Ayfer che riesce a farla riprendere, ma questo non cambia decisamente le cose.