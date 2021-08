Un’apparizione da “Miss Universo” per Giulia Salemi. Stamattina la conduttrice è alla scoperta di un nuovo look alquanto paradisiaco.

In attesa che il pubblico possa vedere Giulia Salemi di nuovo in azione, e stavolta nel ruolo di conduttrice della nuova trasmissione di “GF Vip Party“. Programma previsto per la sua messa in onda contemporaneamente con quella dell’acclamato reality, in parte omonimo, e che nella sua passata edizione l’ha vista invece esibirsi nel ruolo di coinquilina.

A partire dal prossimo 13 settembre, stando almeno ai primi rumors ufficiali a tal proposito, pare che Giulia sarà affiancata alla conduzione da Gaia Zorzi, dove entrambe avranno modo di pronunciarsi sul loro parere rispetto a coloro che metteranno piede quest’anno nella casa del “Grande Fratello Vip”. Ma, prima ancora che l’estate finisca e di sintonizzarsi all’unisono su Mediaset Infinity, pare sia il momento di regalare una piccola ma “paradisiaca” parentesi sulla moda. Il nuovo look esibito quest’oggi, 25 agosto, dalla modella piacentina si rivela come uno spettacolo da non perdere.

Giulia Salemi, la t-shirt bianca in acqua scopre il paradiso: “sei Miss Universo”

