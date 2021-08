Nunzia De Girolamo, leggings attillati e tutta sudata in palestra.. che fisico… FOTO

Nunzia De Girolamo condivide con i suoi fan alcuni momenti del suo allenamento in palestra dopo le vacanze: anche in tuta, il fascino dell’ex deputata

Dopo una lunga militanza in politica, Nunzia De Girolamo ha decisamente cambiato vita. Oggi, l’ex deputata è non solo un personaggio televisivo ma anche piuttosto seguita sui social.

Per dieci anni, l’abbiamo vista protagonista in parlamento. Per qualche mese, tra il 2013 e il 2014, anche come ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell’allora governo Letta.

Alle elezioni del 2018, non è stata rieletta e ha detto basta, diventando un volto piuttosto noto nel mondo dello spettacolo. L’abbiamo vista all’opera a ‘Ballando con le Stelle’, a ‘Stasera tutto è possibile’, ma soprattutto a ‘Non è l’Arena’ con Massimo Giletti.

Il carattere e la personalità telegenica del resto non le mancano, così come anche un certo fascino, ben noto agli osservatori più attenti già ai tempi della sua militanza politica. Ed è per questo che Nunzia, oggi, può contare su Instagram, su una discreta fetta di ammiratori (111mila followers in tutto).

Nunzia De Girolamo, si ricomincia con l’allenamento: affaticata ma felice e seducente

A 46 anni, la De Girolamo si conferma una donna assolutamente attraente. Al rientro dalle vacanze, per questo, ha ripreso gli allenamenti in palestra, ma non è stato semplice.

Una storia postata sul suo profilo la ritrae alle prese con gli esercizi, con un pizzico di affanno tuttavia. La sentiamo infatti esclamare:

Ma quanto è dura tornare in palestra…super, super faticoso!

Normale dover riprendere il ritmo del resto, dopo alcuni giorni di interruzione, ma siamo sicuri che presto la rivedremo seducente come al solito. Una immagine che strappa qualche sorriso, ma di ricorda tutta l’eleganza e la sensualità di cui la De Girolamo è capace.

Tra qualche settimana tornerà in onda ‘Ciao maschio’, il talk show di cui Nunzia è conduttrice da febbraio di quest’anno. La attendiamo di nuovo sugli schermi Rai alle prese con una nuova avventura.