Piera Maggio: per la mamma di Denise Pipitone il lutto più grande

Piera Maggio. Dolore immenso per la mamma di Denise Pipitone. Lutto straziante per la sua famiglia

«Non c’è età che tenga per l’amore dei figli per i genitori. CIAO PAPA’ RIP». Con queste parole postate su Facebook, Piera Maggio, madre della piccola Denise Pipitone scomparsa da Mazara del Vallo (Trapani) nel 2004, comunica il lutto subito poche ore fa: la scomparsa del padre.

In poco tempo, sono arrivati centinaia di commenti con messaggi di cordoglio per Piera. Tra i tanti, si legge: «Sentite condoglianze Piera…avrei voluto tanto che vedesse il ritrovamento della sua piccola Denise»; oppure: «Peccato. Non potrà abbracciare Denise quando tornerà a casa. Speriamo presto. Sono sicura che aiuterà a tutti voi». E ancora: «Sentite condoglianze a tutta la famiglia….persona meravigliosa, faceva il mercato al mio paese e da sempre i miei nonni erano clienti fissi. Ho avuto il piacere di conoscerlo da quando ero ancora bambina».

Fonte: Leggo.it