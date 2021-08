Aggredita e uccisa dal suo cane: donna trovata morta nel suo appartamento

Nella mattinata di ieri, una donna è stata aggredita e uccisa dal proprio cane nella sua abitazione di Megolo, frazione di Pieve Vergonte (Verbano-Cusio-Ossola).

Una donna di 63 anni è stata rinvenuta senza vita all’interno della sua casa a Megolo, frazione di Pieve Vergonte (Verbano-Cusio-Ossola). A far scattare l’allarme, il fratello della 63enne che abita al piano sottostante. L’uomo, sentendo dei rumori provenire dalla casa della donna, ha chiamato i soccorsi. Una volta arrivata sul posto, l’equipe medica ha trovato la donna senza vita: il corpo presentava vistose ferite alla testa, agli arti e al collo. Secondo quanto ricostruito la 63enne sarebbe stata attaccata e uccisa dal proprio cane, un american staffordshire terrier.

Attacca e uccisa dal proprio cane mentre si trovava nel suo appartamento. È accaduto nella mattinata di ieri, martedì 24 agosto, a Megolo, piccola frazione del comune di Pieve Vergonte, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

La vittima è Lorenza Pioletti di 63 anni. Secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, la 63enne sarebbe stata aggredita, per cause ancora da accertare, dal suo american staffordshire terrier con cui viveva. Il fratello della donna, che abita al piano sottostante, sentendo dei rumori, ha subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Presso l’appartamento sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che, entrati in casa, hanno rinvenuto il corpo della donna riverso sul pavimento con delle ferite alla testa, al collo e agli arti. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Verbania e gli addetti al canile che, scrive la redazione di Fanpage, hanno portato via l’animale, trovato accanto al cadavere della 63enne. I militari dell’Arma si sono occupati degli adempimenti del caso per ricostruire quanto accaduto all’interno dell’appartamento.