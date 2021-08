Era Ron Weasley di “Harry Potter”. Oggi ha 33 anni e una figlia – FOTO

Vi ricordate Ron Weasley? Ecco com’è diventato oggi l’attore che interpretava il migliore amico di Harry Potter.

Vi ricordate Ron Weasley, il fedele compagno di avventure di Harry Potter? Il suo innato sarcasmo ed i suoi inconfondibili capelli rossi lo hanno consacrato alla storia, rendendolo uno dei personaggi più amati di tutti i tempi. Senza il suo provvidenziale aiuto probabilmente Harry ed Hermione non sarebbero mai riusciti a superare la battaglia di Scacchi Magici che li ha portati a recuperare la Pietra Filosofale, né la loro caccia agli Horcrux si sarebbe rivelata altrettanto fruttuosa.

Oggi Rupert Grint, l’attore che lo interpretava, ha 33 anni ed ha messo su famiglia. Scoprite com’è diventato e cosa fa adesso!

Rupert Grint: ecco cosa fa oggi il Ron Weasley di Harry Potter

A differenza di molti suoi ex colleghi, che dopo il travolgente successo di Harry Potter si sono ritirati a vita privata, Rupert Grint non ha mai detto addio alle telecamere. Dopo la fine delle riprese di Harry Potter e i Doni della Morte (parte 2), l’attore ha preso parte ad altri lungometraggi di minor successo come Prigionieri di Ghiaccio, uscito nelle sale nel 2012. Nel 2017 ha poi partecipato alle riprese di Sick Note, serie televisiva distribuita da Netflix. La sua ultima apparizione televisiva risale al 2019, nella serie Servant, tutt’ora in onda. Nel 2020, Rupert Grint è inoltre diventato padre di una bambina, Wednesday G. Grint, avuta insieme alla compagna Georgia Groome.

L’attore britannico non è molto attivo sui social. Il suo primo post su Instagram (pubblicato con “dieci anni di ritardo”, come lui stesso ha ammesso) lo ritrae con la figlia appena nata. Molti dei suoi “dietro le quinte” di Harry Potter sono invece stati postati da Tom Felton, l’attore che ha interpretato Draco. A differenza dei loro personaggi, infatti, tra i due attori c’è sempre stato molto affetto e stima reciproca.