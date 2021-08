Sangiovanni sbalordito, il cantante rivela: “Me lo ricorderò per tutta la vita”

Per il giovane cantautore arriva un’emozione indescrivibile. Poche ore dopo l’evento le sue parole: “Mi ricorderò di questa serata nei giorni a venire”

Al momento uno degli artisti emergenti più in voga, Sangiovanni sta per chiudere un’estate ricca di grandi soddisfazioni. Secondo classificato all’ultima edizione di Amici, il giovane ha ottenuto risultati eccezionali con l’omonimo EP di debutto. Il suo singolo “Malibù” è stato uno dei tormentoni di questa stagione, ottenendo ben cinque dischi di platino. Sangiovanni ha avuto l’opportunità di collaborare anche con un’artista internazionale, Trevor Daniel, sul remix del brano. Ora arriva per lui l’ennesima occasione di toccare con mano il suo successo.

“Siamo amore quando cantiamo insieme”, l’emozione di Sangiovanni

Dopo molta attesa Sangiovanni ha ufficialmente dato inizio al suo tour estivo, un’anteprima delle date che svolgerà nel 2022 in giro per l’Italia. Quest’estate si è esibito in diverse occasioni ma per lui questa serata ha rappresentato la prima tappa del suo primo tour.

“Mi ricorderò di questa serata nei giorni a venire, e spero anche voi“, ha scritto il cantautore volendo imprimere nero su bianco le sue emozioni. Lo ha fatto con un post Instagram nel quale ha voluto ringraziare tutte le persone che sono accorse per vivere insieme a lui un momento tanto importante.

“Voglio ringraziare tutte le persone che c’erano, che cantavano con me, che si sono divertite e sono state bene“, continua spiegando quanto la musica sia fondamentale per lui. “È viva in noi, è amore, siamo amore quando cantiamo tutti insieme, quando condividiamo emozioni“, racconta.

Una serata che Sangiovanni ricorderà per tutta la vita e che ha segnato un momento fondamentale della sua carriera in ascesa. Tra i brani portati sul palco le sue hit “Lady” e “Malibù” insieme alle restanti tracce del suo EP compresa, la cover di “Maledetta Primavera“.

Ora il cantautore continuerà con altre sei date, l’ultima fissata per il 15 settembre a Taormina. Poi una pausa durante la quale Sangiovanni tornerà in studio a lavorare a nuovi progetti, prima di rimettersi in pista a gennaio quando inizierà il tour che farà tappa nelle principali città italiane.