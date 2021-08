Scomparsi | Victoria Bourmatova, la studentessa svanita nel nulla dopo una telefonata

Victoria Bourmatova è scomparsa all’età di 26 anni da Genova il 29 aprile del 2003: da quel momento della giovane non si è più avuta alcuna notizia.

Victoria Bourmatova scomparve misteriosamente il 29 aprile del 2003 da Genova. Aveva 26 anni e frequentava l’Università. Quel giorno si era recata presso l’Ateneo al fine di seguire un corso. Nel pomeriggio, mentre stava studiando, ricevette una telefonata ed uscì da casa.

Di lei da quel momento in avanti si perse ogni traccia. Ad oggi quello di Victoria Bourmatova rimane un caso irrisolto.

Victoria Bourmatova scomparsa da Genova il 29 aprile del 2003

Sarebbe uscita di casa indossando un giubbotto, dei jeans ed un paio di scarpe da ginnastica. Con lei la borsa al cui interno vi erano i suoi effetti personali.

Stava studiando quando ricevette una telefonata e lasciò la sua abitazione. Una circostanza, questa, riferita dalla sorella che raccontò l’accaduto ai microfoni della redazione di “Chi l’ha visto?”. La donna disse che con Victoria quella mattina del 29 aprile 2003 si svolse tutto nella più ordinaria normalità. Presero un caffè insieme e si recarono in centro a Genova con il treno. Lei scese una fermata prima per andare a lavoro, Victoria rimase sul convoglio per raggiungere l’Università.

Il periodo precedente alla scomparsa, aggiunse la donna, sua sorella pare fosse ossessionata dalla ricerca di un lavoro. Rispondeva ad ogni annuncio ed inseriva numerose inserzioni. A tal proposito, raccontò di un episodio spiacevole che era capitato a Victoria. Una volta si recò in un ristorante dove dicevano di aver bisogno di una cameriera. Giunta presso l’attività, però, scopri che il personale era al completo. A quel punto il titolare le disse che sarebbe potuta rimanere come “presenza”. Alla redazione di “Chi l’ha visto” la donna spiegò che sua sorella notò molti clienti di sesso maschile che si approcciavano a lei in un modo che proprio non le piaceva. A quel punto sarebbe andata via da quel posto, non prima però di aver lasciato il suo numero di telefono ad un ragazzo di origine albanese, il quale le disse che avrebbe potuto trovarle un lavoro da interprete. Tuttavia pare che i due non si sentirono mai.

L’ultima persona a vedere Victoria, riferisce il programma Rai, fu il fidanzato della sorella. L’uomo ricordò che quel pomeriggio la cognata dopo essersi lavata i capelli ed indossato abiti comodi sarebbe andata nella sua stanza a studiare. Intorno alle 20 l’avrebbe sentita parlare in Italiano a telefono. Pensò, quindi, che dall’altro capo del telefono c’era il compagno Corrado. Una conversazione pacata, priva di tensioni. Terminata la conversazione la ragazza sarebbe uscita.

Ma il fidanzato disse che non era lui al telefono e che avrebbe provato a chiamarla intorno alle 18:30, ma il telefonino risultava spento. Secondo i racconti di persone a lei vicine, Victoria prima della scomparsa pareva sconvolta, turbata.

Numerosi gli appelli lanciati dalla famiglia e dall’Ateneo che Victoria frequentava. Purtroppo di lei ad oggi non si ha alcuna notizia.