Zodiaco, i segni che fingono di essere quello che non sono: la classifica

Questi segni zodiacali sembrano non riuscire a mostrarsi agli altri per quello che sono realmente, per questo fingono di essere quello che non sono

Esistono persone che nascondono agli altri la propria identità, per insicurezza, per necessità, per il desiderio di non mostrarsi per ciò che si è. In ogni caso risulteranno costruiti e mai davvero genuini nelle loro azioni. Non è sempre facile capire chi indossa una maschera e il più delle volte ce ne si accorge troppo tardi. Secondo gli astrologi questo atteggiamento potrebbe essere influenzato anche dai propri segni zodiacali. Alcuni di questi infatti sembrano più portati rispetto ad altri a fingere di essere quello che non sono.

I segni zodiacali che non si mostrano mai davvero

Tra i segni zodiacali che più nascondono la proprio identità troviamo il Cancro che subisce molto il giudizio altrui. Questo aspetto, legato spesso a un’insicurezza di fondo, lo porterà a omologarsi sulla base delle persone con cui trascorre il tempo e i contesti nei quali si trova. Per questo motivo cercherà di modificare alcuni lati della propria persona, cercando l’approvazione del prossimo.

Poi troviamo il segno della Bilancia che tenta costantemente di non mostrare le proprie emozioni e i propri sentimenti. Molto spesso le persone nate sotto questo segno vengono dipinte come buone, pacate, che non portano rancore e sempre disponibili. Si tratta di caratteristiche parzialmente veritiere poiché a esse si aggiungono una serie di frustrazioni e delusioni che questo segno assorbe senza mai mostrare. Se si mostra sempre con il sorriso non significa che non stia cercando di nascondere quello che prova davvero, anzi, il più delle volte sarà così.

In questa categoria c’è anche il segno del Capricorno che tenta in ogni modo di mascherare le proprie fragilità. Il suo obbiettivo è risultare costantemente come tutto d’un pezzo, una roccia che niente e nessuno potrà scalfire. Questo è quello che accade in superficie, al suo interno le cose appaiono in modo differente. Questa mania di dover apparire sempre integro e come una persona forte porterà questo segno a chiudersi in se stesso, mostrando agli altri solo una piccolissima parte di quello che è davvero.

Infine c’è il segno dei Pesci che seppur piuttosto sensibile ed empatico non riesce sempre a essere totalmente genuino con gli altri. Le sue azioni potrebbero nascondere ciò che non dice e che tiene per sé, continuando ad agire come le altre persone si aspettano. Sono abili nel nascondere le loro vere emozioni e i loro pensieri, smascherarli non è cosa semplice.