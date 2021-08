La pizza è indubbiamente uno dei cibi più famosi ed apprezzati al mondo. Ma quanto spende in media un ristoratore per realizzarne una? La cifra sorprendente

Circolano moltissime leggende sulla pizza, la pietanza a base di acqua e farina che ha fatto impazzire i buongustai di tutto il mondo. Tra le città celebri per l’impasto della pizza non possiamo non menzionare Napoli. La pizza napoletana, divenuta ormai un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che aspirano ad intraprendere questo mestiere, è caratterizzata da un alto cornicione (1-2 cm) e da uno spessore che, nella parte centrale, non supera i 4 mm. Ma qual è la spesa media di un ristoratore per realizzare una pizza al piatto? La cifra che non ti aspetti.

NON PERDERTI ANCHE —> Quanto spendono in media gli italiani per il caffè? La cifra vi sorprenderà

Qual è la spesa media per realizzare una pizza? La cifra che non ti aspetti

NON PERDERTI ANCHE —> Capelli grassi: 4 ricette fai da te efficaci per dire addio al sebo in eccesso!

Che sia una semplice margherita o una pizza gourmet, salata o dolce, al taglio o al piatto, la pizza è indiscutibilmente l’alimento più ricercato dagli italiani di qualsiasi fascia d’età. Una delle leggende più famose in merito a questa pietanza risale alla Napoli del 1889. All’epoca, il pizzaiolo Raffaele Esposito si adoperò per sorprendere la regina Margherita di Savoia, in visita alla città. In suo onore, Esposito realizzò una pizza a base di pomodoro, mozzarella e basilico, con il chiaro intento di riprodurre il tricolore italiano.

In realtà, secondo altre fonti, la pizza era già diffusa a Napoli fin dal 1500, epoca in cui le “focacce”, tipiche pietanze di cui si cibavano i meno abbienti, iniziano ad essere chiamate “pizze”. Da Napoli, l’arte della realizzazione della pizza si diffonde poi in tutta la penisola, al punto tale che, ad oggi, l’Italia può considerarsi la sola e unica patria di questo gustoso alimento. Secondo le stime, il costo che un ristoratore deve sostenere per realizzare una pizza al piatto è davvero irrisorio: stiamo parlando di appena 0,53 euro.

Un alimento più che economico e decisamente sfizioso. La pizza, di cui gli italiani non riescono proprio a far a meno, è davvero il piatto della convivialità e dell’allegria.