“Una meraviglia”. Giulia De Lellis, il VIDEO inaspettato che ha colpito tutti

Giulia De Lellis sta vivendo il periodo più felice di tutta la sua vita. Dopo la brutta rottura con Andrea Damante dello scorso anno, i due sembrano aver definitivamente chiuso il periodo di tira e molla durato diverso tempo e hanno ritrovato l’amore con due persone diverse. Mentre Andrea sembra sempre più felice insieme alla sua Elisa Visari, Giulia non è mai stata così felice come da quando ha cominciato una relazione con Carlo Berretta, ex amico di Andrea che ha conosciuto l’anno scorso durante le vacanze.

Giulia De Lellis, il video per il suo amato Carlo: “Pensavo a te”

Giulia quest’anno le vacanze le ha passate insieme a lui, e dopo dei meravigliosi giorni uno accanto all’altro, lei è partita per Roma per organizzare il matrimonio di sua sorella che si terrà a breve. Durante queste giornate così frenetiche, il suo pensiero non può che andare comunque al suo Carlo. Non era più abituata a stare lontana da lei dopo le ultime settimane di convivenza e proprio per questo si è lasciata andare ad una riflessione, scritta sotto ad un video che ha messo lei insieme dei momenti che hanno trascorso in vacanza qualche giorno fa. “Penso che tu ci sarai anche domani al mio rientro, allora mi passa e sono felice“.

Su Giulia e Carlo nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo, invece hanno smentito tutti. Ogni giorno sembrano sempre più felici e affiatati che mai: nel giro di pochissimi mesi come coppia sono diventati sempre più amati sui social.